ABD ve İran Oslo'da Nükleer Görüşmelere Hazırlanıyor

ABD basınının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeyi planlıyor.

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleşen nükleer konulu görüşmeler, ABD ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmasıyla rafa kalktı. Saldırıların ardından Washington ve Tahran yönetimlerine yapılan diyalog çağrıları ise yanıt buldu. ABD basınının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeyi planlıyor. Haberde yetkilinin, "Şu anda herhangi bir seyahat duyurumuz bulunmamaktadır" dediği aktarıldı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'ta yer alan haberde, Ummanlı ve Katarlı yetkililer de iki taraf arasında arabuluculuk yapmaya dahil olduğu aktarılırken, savaşın hemen ardından İranlıların ABD ile görüşmeye isteksiz olduğu, ancak bu tutumun zamanla yumuşadığı iddia edildi. ABD ve İran arasında gerçekleşecek muhtemel bir görüşmede ana konunun, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramlık yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları olacağı bildirildi.

İran'ın BM'deki misyonu konuya ilişkin açıklama yapmadı. - WASHINGTON