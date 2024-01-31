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ABD, Yemen'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu - Son Dakika
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Politika

ABD, Yemen'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD, Yemen\'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu. Füzenin USS Gravely savaş gemisi tarafından vurulduğu belirtilirken, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı aktarıldı. Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları küresel tedarik zincirini olumsuz etkilemişti.

31.01.2024 12:52
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu.

ABD, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin yerel saatle 23.30 civarında Kızıldeniz'e doğru gemisavar seyir füzesi ateşlediği, füzenin USS Gravely (DDG 107) savaş gemisi tarafından vurulduğu bildirildi. Bölgede herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı aktarıldı.

Kızıldeniz'deki gerilim

İran destekli Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını belirtmişti. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Yemen'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Yemen'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu - Son Dakika
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