ABD, Yemen\'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu.
ABD, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin yerel saatle 23.30 civarında Kızıldeniz'e doğru gemisavar seyir füzesi ateşlediği, füzenin USS Gravely (DDG 107) savaş gemisi tarafından vurulduğu bildirildi. Bölgede herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı aktarıldı.
Kızıldeniz'deki gerilim
İran destekli Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını belirtmişti. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. - SANA
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, Başak Hanım'ın aday aday niteliğinde olduğunu ve resmi başvuru olarak kabul ettiklerini belirtti. Koçyiğit, 3 Şubat'ta yapılacak MYK toplantısında adaylığın açıklanacağını söyledi ve İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın en güçlü aday olduğunu vurguladı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
Son Dakika › Politika › ABD, Yemen'de İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?