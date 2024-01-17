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ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütü listesine yeniden ekledi - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütü listesine yeniden ekledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kızıldeniz'de devam eden saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine yeniden eklediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'deki saldırılarına son vermesi halinde ABD'nin bu kararı yeninde değerlendireceğini açıkladı.

ABD, Yemen\'deki Husileri terör örgütü listesine yeniden ekledi
17.01.2024 - 19:17,
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Kızıldeniz'de devam eden saldırılar nedeniyle Yemen'deki Husilerin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine yeniden eklediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'deki saldırılarına son vermesi halinde ABD'nin bu kararı yeninde değerlendireceğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam ederken, ABD, Husileri yeniden terör örgütü listesine aldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde devam eden saldırılarının terör eylemlerine uyduğunu belirterek, "ABD personelini, sivil denizcileri ve ortaklarımızı, küresel ticareti tehlikeye attılar ve seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiler" dedi.

ABD'nin Kızıldeniz'de devam eden saldırılara karşılık olarak Husileri, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine eklediğini belirten Sullivan, bu karar ile Husilere yönelik terör finansmanının engellemesinin, finansal piyasalara erişimlerinin daha da kısıtlanmasının ve eylemlerinden sorumlu tutulmasının amaçlandığını açıkladı.

ABD'nin Yemen halkını değil Husileri hedef aldığı için insani yardımların sekteye uğramaması için söz konusu kararın 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini ifade eden Sullivan, Husilerin, saldırılarına son vermesi halinde ABD'nin bu kararı yeninde değerlendireceğini açıkladı.

Husilerin eylemlerinin bedelini Yemen halkının ödememesi gerektiğini yineleyen Sullivan, "Açık bir mesaj gönderiyoruz. Yemen halkının gıda, ilaç ve yakıt için güvendiği Yemen limanlarına ticari sevkiyatlar devam etmelidir ve yaptırımlarımız kapsamında değildir. Başkan Biden'ın da ifade ettiği üzere, ABD, halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyecektir" dedi.

ABD, 16 Şubat 2021'de Husileri terör örgütü listesinden çıkardıklarını duyurmuş, söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütü listesine yeniden ekledi - Son Dakika


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