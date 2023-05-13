Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İşte seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam - Son Dakika
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Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İşte seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam

13.05.2023 21:21

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Gül, "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

2007-2014 arasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini bozdu. Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DEMOKRASİ VURGUSU

Gül, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve sonucun herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inandığını söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İşte Gül'ün paylaşımı:

Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam
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Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam

Abdullah Gül, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İşte seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İşte seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam - Son Dakika
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