Acar'dan Özel'e Sert Sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acar'dan Özel'e Sert Sözler

21.04.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini eleştirdi, 'akıl tutulması' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır." ifadesini kullandı.

Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır. CHP Genel Başkanı'nın savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır. İki gündür Filistin'e İsrail diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:04:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.