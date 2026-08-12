Açıkkapı'dan Doruk Madencilik Açıklaması - Son Dakika
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Açıkkapı'dan Doruk Madencilik Açıklaması

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Ejder Açıkkapı, Doruk Madencilik'in işçi alacakları için ruhsat iddialarını yalanladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'e ilişkin, "İşçilerin alacaklarını, alın terini ödememesine rağmen 'bu firmaya halen ruhsat verildiği' gibi iddialar tamamen tezvirattır, yanlıştır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doruk Madencilik işçilerinin sorunlarına değinerek, bütün işçilerin maaşının zamanında ödenmesi gerektiğini söyledi.

Firmayı "basiretli bir tüccar" olmaya davet eden Açıkkapı, "27 Ekim 2023 tarihinde bu firmanın ruhsat sayısı 310'muş. Bu ruhsat sayısının ilerleyen süreçte 124 ruhsata düştüğünü ifade etmek isterim. İşçilerin alacaklarını, alın terini ödememesine rağmen 'bu firmaya halen daha ruhsat verildiği' gibi iddialar tamamen tezvirattır, yanlıştır. Bu firmaya 186 ruhsat iptaliyle bir yaptırım uygulanmıştır diyebiliriz." diye konuştu.

Şirketin mevcut ruhsatlarına ilişkin bilgiler paylaşan Açıkkapı, "Şirket bünyesindeki 114 işletme ruhsatının yalnızca 67'si için işletme izni bulunmaktadır. İşletme izni bulunan 67 ruhsatın 59'unda firmanın faaliyetleri durdurulmuştur." dedi.

AK Parti'li Açıkkapı, bu iddianın doğruluk payı taşımadığını vurgulayarak, "Gerçekleri olduğundan farklı göstermek veya eksik rakamlar üzerinden değerlendirme yapmak meseleyi çözmez, aksine çözümsüzlüğe doğru bir hale sokar." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu işçilerin firmadan alacaklı olduğunu söyleyen Açıkkapı, "Öyleyse burada bir yaptırım olmalıdır. Bu yaptırım da yine hükümetimizin, devletimizin bu firmayı elektrik alım teşviki kapsamı dışında bırakmasıyla yerini bulmuştur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Madencilik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıkkapı'dan Doruk Madencilik Açıklaması - Son Dakika

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