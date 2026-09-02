Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Başsavcısı Duman'ı makamında ziyaret etti
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Ceyhan, adliyeden ayrıldı.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir araya geldi.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ceyhan'ı, Bakırköy Adalet Sarayı protokol girişinde Başsavcı ile vekilleri karşıladı. İkili arasındaki görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Ceyhan, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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