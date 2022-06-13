Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

13.06.2022 22:10
Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, "Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, "Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Polise saldırmak ne demek, tokat atmak ne demek? Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir." dedi.

Bozdağ, TVNet'teki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunduğunun hatırlatılmasının ardından, "Milletvekili dokunulmazlıklarına dair genel bir düzenlemenin vakti gelmedi mi?" sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'de yasama dokunulmazlığının, milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini TBMM çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanındığını dile getirdi.

Yasama dokunulmazlığının, bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde, ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hakimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkan olmadığının altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez. Bu nedenle de böyle bir fiil olduğu zaman Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlatıyor. Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'i ile ilgili gözaltı kararı verildiğini öğrendim ve bunlarla ilgili, vekil olduğu için soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Buraya gelince gerekli işlemler yapılacak, fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurul bu haddini ve kendini bilmez, milletvekili demeye dilim varmıyor ama, maalesef o sıfatı elinde bulunan kişi hakkında gerekli anayasal iş ve işlemleri yapacaklardır. Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir.

Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar, suç da işliyorlar, başka başka eylemlere de sapıyorlar. Bunlar her defasında karşısında aziz Türk milletinin ortaya koyduğu iradeyle şekillenen hukuku, yargıyı bulacaklardır, yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Polise saldırmak ne demek, tokat atmak ne demek? Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir."

"Genel Kurul gereğini yapacaktır"

HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesinde sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine de Bozdağ, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün burada işleyeceğini söyledi.

HDP'li Güzel'in, bir ay içerisinde beş oturuma katılıp katılmadığının TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından tespit edilmesi halinde milletvekilliğinin düşmesi için Genel Kurul'da, Karma Komisyonca hazırlanan raporun oylanacağını anlatan Bozdağ, "TBMM bir yandan terör örgütünün içinde olan, bir yandan terör örgütünün eylemlerine, fiillerine halen vekil düzeyindeyken de katkıda bulunan, onlara her türlü desteği veren kişinin aynı zamanda TBMM üyesi sıfatını taşımasına, özlük haklarından yararlanmasına, milletin vergilerinden toplanan bütçeden aylık ve diğer imkanlardan faydalanmasına izin vermeyecektir. Bu hak Anayasa ve yasalara sadakatle vazifesini yerine getirenlerin istifade edebileceği bir haktır. Ben zannediyorum Genel Kurul gereğini yapacaktır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

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