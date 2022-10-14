Adalet Bakanı Bozdağ: "Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir"

14.10.2022 22:10
Adalet Bakanı Bozdağ: "Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir.

Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır. Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Amasra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ: 'Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ: "Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir" - Son Dakika
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