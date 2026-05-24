Adalet Bakanı: Ceza infaz sistemi toplumsal uyumu önceliyor

24.05.2026 19:24
Adalet Bakanı Gürlek, ceza infaz sisteminin hükümlülerin sosyal uyum ve yeniden kazanımını hedefleyen çalışmalarla güçlendirildiğini, rehberlik ve psikososyal destek faaliyetleriyle geleceklerinin inşa edildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarının, mesleki beceriler edinmelerinin ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini ifade etti. Bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikososyal destek faaliyetleriyle bireylerin yalnızca bugünlerinin değil, geleceklerinin de yeniden inşa edilmesine imkan sağlandığını vurguladı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedefi doğrultusunda adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

