Adalet Bakanı Gürlek, görev süresi sona erecek AYM Başkanı Özkaya'yı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, görev süresi sona erecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı veda ziyaretinde Bakanlıkta ağırladı. Gürlek, Özkaya'ya AYM üyeliği, başkanvekilliği ve başkanlığı dönemindeki hizmetleri için şükran sundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, görev süresinin sona erecek olması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görev süresinin sona erecek olması dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesindeki üyeliği, başkanvekilliği ve başkanlığı süresince Türk yargısına sunduğu kıymetli hizmetler ve mesleki tecrübesiyle hukuk camiamıza sağladığı katkılar dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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