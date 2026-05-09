Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki Açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki Açıklaması

09.05.2026 12:27
"Hakim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım; Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür" - "Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım; Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün bir televizyon programında kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Amacımız, çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak, torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini 'darbe' olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak, en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım; Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

Kaynak: AA

