Adalet Bakanı Gürlek'ten Hedef Süre Uygulaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Hedef Süre Uygulaması

Adalet Bakanı Gürlek\'ten Hedef Süre Uygulaması
10.06.2026 16:42
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Bakan Gürlek, yargıya güveni artırmak için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, yargıya güvenin güçlendirilmesi amacıyla hedef süre uygulamasının daha etkin hale getirileceğini belirterek, hakim ve savcıların belirlenen süreler içerisinde dosyaları sonuçlandırmalarının önemine dikkat çekti.

Gürlek, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini vurgulayarak, "Hakimler Savcılar Kurulunun belirlediği kriterler var. Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu. Ama biz artık HSK'ya bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa hakimden kaynaklanan, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak" dedi.

"Bölge Adliye Mahkemelerine de hedef süreyi koyduk"

Hedef süreyi Bölge Adliye Mahkemelerine de koyduklarını hatırlatan Bakan Gürlek, "Bölge Adliye Mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge Adliye Mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili o daire başkanı ilgili ya da heyetle ilgili biz gereğini yapacağız" diye konuştu.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını belirtti.

Davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını dile getiren Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Bakan Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge milletvekilleri ile yapılan istişare toplantılarının çok faydalı olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Özellikle sizin bölgenin temsilcisi olmanız, sahadaki gözlemleriniz, oradaki bizim görev yapan arkadaşlarla irtibatlarınız daha sonra da bize bunları aktarmanız çok faydalı oluyor."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek'ten Hedef Süre Uygulaması - Son Dakika

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