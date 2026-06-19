Adalet Bakanı: Hukuk Dışı Oluşumlarla Mücadele Sürecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Hukuk Dışı Oluşumlarla Mücadele Sürecek

Adalet Bakanı: Hukuk Dışı Oluşumlarla Mücadele Sürecek
19.06.2026 13:21
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Bakan Gürlek, kanun dışı yapılarla kararlılıkla mücadele edeceklerini ve hukukun üstünlüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü kanun dışı oluşumlara karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek, bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret için geldiği Rize'de Valiliği ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Gürlek, açıklamalarda bulundu. "Adaletin tecellisi açısından tüm konuların üzerine gidiyoruz" diyen Gürlek, "Bakanlığımız nezdinde birçok yeni daire başkanlığı ve çalışma grupları oluşturduk. Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kimse hukukun dışına çıkamayacak"

Mevcut cezaların yetersiz görüldüğüne değinen Bakan Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp, hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. Yargı paketi şu an Mecliste bir düzenleme aşamasında. 12. Yargı paketinde bir kısım özellikle bazı suçlarda cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye projesi kanunla taçlanacak"

Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakımızın değerli paydaşı olan MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak, kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması Meclise gelecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Artık yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına kadar, her yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına birçok kazasız belasız geldik. Türkiye yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek. Türk yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil, millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir. Türk yargısı yalnızca anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı: Hukuk Dışı Oluşumlarla Mücadele Sürecek - Son Dakika

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