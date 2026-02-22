Adalet Bakanı'ndan Yaralılara Geçmiş Olsun Dileği

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da komşusunun saldırısına uğrayan baba ve 14 aylık kızına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA