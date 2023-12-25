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Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suçlara taviz verilmeyecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suçlara taviz verilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenlere asla taviz verilmeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suçlara taviz verilmeyecek
25.12.2023 - 23:41,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyen şahıslara asla taviz verilmeyecektir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Yılmaz Tunç, Terör, Suç, Politika, Son Dakika

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