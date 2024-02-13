Adalet Bakanı Tunç: İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç: İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

13.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:17
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Adalet Bakanı Tunç: " Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Erzincan, Soruşturma, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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