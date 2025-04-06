Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı İnşaatını İnceledi

Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi

SAKARYA - Sakarya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapımı devam eden Sakarya Adliyesi Hizmet Binasında incelemelerde bulundu, gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Camili Mahallesi'nde 103 bin metrekare kapalı alanı olan 36 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde inşası devam eden ve700 araçlık otoparkı olacak Sakarya Adalet Sarayı'nı yerinde inceleyerek gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Buradaki şantiye incelemesinin ardında valilik makamını ziyaret eden Tunç, şeref defterini imzaladı, bakanlığın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç'a ziyaretlerinde Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu eşlik etti. Bakan Tunç, burada gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kızının düğününe katıldı.