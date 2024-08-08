Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları sonucunda 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu.

08.08.2024 15:30
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca tamamlanan müstemir yetki çalışmaları çerçevesinde 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) müstemir yetki çalışmaları kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesinin yapıldığını iletti.

Bakan Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirileceğini duyurdu - Son Dakika

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