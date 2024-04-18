Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna-Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Bosna-Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasında hukuk alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile tarih boyunca derin köklere sahip ilişkilerimizi ve iş birliğimizi arttırarak sürdüreceğiz" dedi. - SARAYBOSNA