Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bakir İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bakir İzzetbegoviç ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Saraybosna'daki temaslarımız kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundular.

18.04.2024 21:48
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Saraybosna'daki temaslarımız kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, Bosna Hersek ile geçmişten bu yana var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimiz bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bakir İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bakir İzzetbegoviç ile görüştü - Son Dakika
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