Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bakir İzzetbegoviç ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Saraybosna'daki temaslarımız kapsamında Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, Bosna Hersek ile geçmişten bu yana var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimiz bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edecek" dedi. - SARAYBOSNA
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal mücadelesi için can veren tüm şehitleri rahmet ve duayla anarak ruhlarının şad olmasını diledi.
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