Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üreteceğiz - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üreteceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üreteceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde istikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üreteceklerini söyledi. Tunç, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının milletten destek aldıktan sonra şehirlerini geliştirmek ve kalkındırmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik'te yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

08.03.2024 20:43  Güncelleme: 20:58
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Tunç, İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya ile seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Germencik ilçesinde düzenlenen mahalle mitinginde partililere seslenen Tunç, seçilmeleri halinde Savaş ile Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen'in el ele vererek çalışacağını, hükümet olarak da onları destekleyeceklerini belirtti.

Tunç, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının milletten destek aldıktan sonra şehirlerini geliştirmek ve kalkındırmak için gece gündüz çalışacağını ifade ederek, "Cumhur İttifakı'nın belediyeleri ulaşılabilir. Belediyelerimizde bir telefon açıldığında o telefon kaldırılır. Hemen onun yardımına koşulur. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri şefkatli belediyecilik yapar. Evde yatalak hastasını da düşünür ve onların yardımına koşar. Genç, ihtiyar, kadın erkek ayrımı yapmaz. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar. Her mahalleye hizmet götürür. Her ilçeye eşit hizmet götürür." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimini eleştiren Tunç, değişim zamanının geldiğini, hem büyükşehir belediyesinde hem de Germencik'te yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Bakan Tunç, siyasetin merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir insan güçlenecek ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum olarak, millet olarak güçlü olalım. İşte onun için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar hep insanı güçlendirmek için çalışıyoruz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde milletimizin refahını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükselttik."

Mustafa Savaş ise Aydın'ın yerel yönetim anlamında kayıp yıllar yaşadığını belirterek, yönetime geldiklerinde yapacakları hizmetlerle şehre altın çağını yaşatacaklarını kaydetti.

Ziyaretler

Bakan Tunç, programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti, Vali Yakup Canbolat'la görüştü, valilik anı defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Tunç, Aydın Adliyesi'nde Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Baro Başkanı Sezgin Çetin'le görüştü.

Bakan Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik ve adliye çalışanlarına karanfil verdi.

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Germencik, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üreteceğiz - Son Dakika

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