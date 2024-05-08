Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddet Mağdurlarına Özel Mekanlar Yaygınlaştırılıyor - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddet Mağdurlarına Özel Mekanlar Yaygınlaştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet mağduru kadınların ifadelerinin alınacağı özel mekanların tüm ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve bu sayede kadınların mağduriyetinin önlenmeye çalışıldığını belirtti. Şu ana kadar 161 adliyede 171 adli görüşme odası bulunduğunu ve 112 binden fazla adli görüşmenin bu odalarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

08.05.2024 17:36
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına yönelik şiddette şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar 161 adliyemizde 171 adli görüşme odası var, şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı. Tunç, KEFEK'in önemli bir görevi icra ettiğini belirterek, "Hem yasal düzenlemelere ışık tutması bakımından hem de uygulamaya yönelik denetim faaliyeti gerçekleştirme bakımından komisyonun çalışmaları önemli. Yasamanın emrindeyiz. Sizler yasamanın kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde parlamenterlerin, milletvekillerinin, sizlerin çıkardığı kanunların, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda uygulanması noktasındaki hassasiyeti en üst noktada tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Tunç, 2009 yılında ilk yargı stratejisini ortaya koyduklarını belirterek seçime gitmeden 8. Yargı reformunu çıkardıklarını kaydetti. Tunç, "İnsan Hakları Eylem Planı 2020'de yayınlanmıştı, onu güncelliyoruz. Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi, İkinci İnsan hakları Eylem Planı ile ilgili çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Ülkemizde son yirmi iki yılda temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik, hepsini yeniledik; Ceza Kanunlarımız, Borçlar Kanunumuz, Ticaret Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii, bu yenilik süreci uygulamaya yansıdığında yeni ihtiyaçlar, yeni değişiklik ihtiyaçları da bu süreç içerisinde oldu ve bunları da süreç içerisinde Meclisimizin huzuruna getirdik" şeklinde konuştu.

Tunç şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddette şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar 161 adliyemizde 171 adli görüşme odası var, şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş. 167 adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimiz de ülke genelinde hizmet veriyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddet Mağdurlarına Özel Mekanlar Yaygınlaştırılıyor - Son Dakika

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