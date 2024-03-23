Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Moskova'daki saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin güven ve istikrarı en büyük gücüdür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir tesiste yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında soydaşları ve destekçileri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin gücünü korumak ve ileri hedeflerine ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi.