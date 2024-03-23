Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Moskova'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Moskova'daki saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Tunç, tüm ülkelerin terör olaylarına karşı ortak tavır alması gerektiğini belirtti.

23.03.2024 00:32  Güncelleme: 00:37
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez. Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Moskova'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika

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