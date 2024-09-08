Narin Güran Haberi Üzerine Açıklama

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Tunç mesajında, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi. - ANKARA