Adalet Bakanı Tunç, Kazakistan'da Toplantıya Katılıyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak.

Kazakistan'a beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunmak üzere gidecek olan Bakan Tunç, ilk olarak 8 Eylül Pazar günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan 5'inci Dünya Göçebe Oyunlarının resmi açılışına katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskaraev, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov'un da katılacağı toplantıda Bakan Yılmaz Tunç, konuşma yapacak. Teşkilata üye ülkeler arasında adalet alanında iş birliğinin değerlendirileceği toplantı sonunda katılımcı Adalet Bakanları tarafından hazırlanan ortak bildiri imzalanacak. Teşkilata üye ülkeler arasında adalet alanında iş birliğinin değerlendirileceği toplantı sonunda katılımcı Adalet Bakanları tarafından hazırlanan ortak bildiri imzalanacak. - ANKARA