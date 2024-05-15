Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargımıza güvenelim - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargımıza güvenelim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargımıza güvenelim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili olarak yargıya güvenilmesi gerektiğini vurguladı. Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının suç işleyenlerin ve yanlış yapanların üzerine gideceğini belirtti ve sonuçların beklenmesi gerektiğini söyledi.

15.05.2024 12:21
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki kamu görevlileri hakkındaki soruşturma konusundaki soru üzerine Tunç, devam eden soruşturmalarla, kovuşturmalarla ilgili hususların araştırıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcılarının iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tunç, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." diye konuştu.

Bakan Tunç, soruşturmaların ve kovuşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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