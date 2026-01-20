Adalet Bakanlığı\'ndan YPG/PKK propagandası yapan hesaplara soruşturma

Adalet Bakanlığı, terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yapan ve örgütün provokasyonlarını yayan sosyal medya hesapları ile bu paylaşımları gerçekleştiren kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu içeriklere yönelik yargısal sürecin kararlılıkla yürütüleceğini bildirdi.

"YARGISAL VE TEKNİK TEDBİRLER KARARLILIKLA UYGULANACAKTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır.

Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır"