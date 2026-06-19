Adalet Bakan Yardımcısı: Personel sayısı 3 kat arttı, dava bekleme süreleri değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakan Yardımcısı: Personel sayısı 3 kat arttı, dava bekleme süreleri değişmedi

Adalet Bakan Yardımcısı: Personel sayısı 3 kat arttı, dava bekleme süreleri değişmedi
19.06.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayısının 9 binden 27 bin 500'e çıktığını ancak dava bekleme sürelerinin aynı kaldığını belirterek, yargılamaların hızlandırılması için hedef süreler getirileceğini açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, son 4-5 yılda personel sayılarının 3 kat artarak 9 binlerden 27 bin 500'e geldiğini söyledi.

Ayyıldız, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için otelde düzenlenen veda programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı" şiarıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların doğrudan hayatına yansıyan, hayatını kolaylaştıran projeleri gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Ayyıldız, "Özellikle genel kamuoyu algımızda, anketlerimizde vatandaşımızın adalete olan güven duygusunun yükselmesine dönük birtakım gayretlerimiz var." dedi.

Ayyıldız, yargılamaların süresi konusunda personele önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Son 4-5 yılda personel sayısı 3 kat arttı, 9 binli sayılardan 27 bin 500'e geldi." diye konuştu.

Dosya sayısının son 3-4 senede yüzde 30-35 arttığını belirten Ayyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama maalesef bekleme sürelerimizde hiçbir değişiklik yok. Bekleme sürelerimiz aynen yerinde sayıyor. Dolayısıyla biz şimdi HSK'da yargının etkinliği ve verimliliği bürosuyla, 'Alo Adalet' hattıyla bu yavaşlığı, durgunluğu biraz olsun silkelemek istiyoruz. Tabii ki burada sadece hakim ve savcılar olarak bizim bir sorumluluğumuz yok."

"Bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz"

Bilirkişilik müessesesi ve müzekkerelerin yazılması gibi çok sayıda soruna neşter vurulması gerektiğini anlatan Ayyıldız, "Ama hasılı son tahlilde herkes kendi evinin önünü temizlemekle mükellef." dedi.

Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakim ve savcılar olarak öncelikle kendi işlerimize yoğunlaşmamız, hızımızı ayarlamamız gerekiyor. Bunun için malumunuz hedef sürelerimiz var. Şimdi istinaflara, bölge adliye mahkemelerine de hedef süreleri getiriyoruz. Hakim ve savcılarımızın her gittiğimiz ilde yapılan toplantılarda teklif önerileri oluyor. İşte yaşadıkları zorluklar, yargılama uzamalarına sebebiyet veren hususlar, bunları not alıyoruz. İnşallah bir kısmını, 12. Yargı Paketi Meclise sunuldu, onda çözeceğiz. Uygulamayla çözülecekler, UYAP'ta yapılacak güncellemelerle çözülecekler var. Bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Hamdolsun, gerçekten tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi, Adalet Bakanı'mız da tam bir irade ve cesaret sembolü. Zaten toplumda, 'Şuna dokunulamaz.' denen neredeyse hiçbir grup yok, bu algı kırıldı. Şimdi biz bunu destekleyen nitelikte yargılamaların hızlandırılmasına da hep birlikte omuz vereceğiz. Bu, bir ekip işi. Ne Bakanlık ne HSK ne de adliyelerimiz tek başına bunu çözemez."

Ayyıldız, kentteki temasları kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ile Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Bayrak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Sedat Ayyıldız, Gümüşhane, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcısı: Personel sayısı 3 kat arttı, dava bekleme süreleri değişmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Survivor’da büyük finalin adı belli oldu Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü
Cemil Tugay neden istifa etti CHP Genel Merkezi’yle sert tartışma iddiası Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası

21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:34
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
20:55
Fenerbahçe’nin rakibi olan Podolski’den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 22:17:40. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcısı: Personel sayısı 3 kat arttı, dava bekleme süreleri değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.