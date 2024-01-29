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Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu - Son Dakika
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Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu

Ankara'da Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda başkanlık görevini yürüten Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Ceylan, doğduğu topraklara hizmet etmek ve ilçeye hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirtti.

Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu
29.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:18
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Ankara'da Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda başkanlık görevini yürüten Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

"ÇAMLIDERE'YE HİZMET ETMEK İÇİN ADAY OLDUM"

Ceylan yaptığı açıklamada, "Doğduğum topraklar memleketim Şeyh Ali Semarkandi Hazretleri şemsiyesi altında bulunan Çamlıdere'ye hizmet etmek için belediye başkan adaylığı irademi daha önce belirtmiştim. Başta ilçemiz Çamlıdere olmak üzere Ankara'nın 25 ilçesinde bu iradem doğrultusunda bir karar verilmesini heyecanla bekliyorlardı. Ancak farklı bir karar tezahür etti. Hemşehrilerimiz yoğun bir şekilde bizzat ziyaretime gelerek, telefonla arayarak veya etrafımızda bulunan arkadaşlarımızı arayarak bu yanlış kararın düzeltilmesine imkân sağlamak açısından belediye başkanı adayı olmam gerektiği taleplerini yoğun bir şekilde belirtmişlerdir. Gerek cennet vatanımız Çamlıdere'den, gerekse diğer ilçelerden gelen talepleri uygun olarak hemşehrimizin bu yanlışı oylarıyla düzeltmelerine fırsat vermek ve ilçemize hizmet etmek amacıyla, bağımsız Çamlıdere belediye başkanı adayı olmaya karar verdim" dedi.

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Son Dakika Politika Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu - Son Dakika
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