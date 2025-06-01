Adnan Öztürk Yeni Başkan

Samsun Bafra Kolay ve çevre köyleri su ürünleri kooperatifi genel kurulunda Adnan Öztürk başkan seçildi.
Kolay Mahallesinde yapılan genel kurulda 89 üyenin 58'i hazır bulundu. Mevcut başkan Faruk Çakır'ın aday olmadığı genel kurulda seçime tek liste halinde giren Adnan Öztürk oy çokluğuyla başkan seçildi.
Yönetim kurulu üyeliklerine de Faruk Çakır, Burhan Beyaz seçildi. - SAMSUN
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