AfB, AB ve IGAD, Etiyopya'da taraflara çatışmayı durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AfB, AB ve IGAD, Etiyopya'da taraflara çatışmayı durdurma çağrısı yaptı

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AfB, AB ve IGAD, Etiyopya'nın kuzeyindeki gerilim üzerine taraflara doğrudan görüşmelere dönme çağrısı yaptı. Kuruluşlar, Mekelle, Aksum ve Şire havalimanlarının ele geçirilmesinden endişe duyarken Etiyopya Hava Yolları 23 Eylül'de bu noktalara uçuşları iptal etti.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya'nın kuzeyinde artan gerilim üzerine taraflara çatışmaları durdurma ve doğrudan görüşmelere dönme çağrısı yaptı.

AfB Komisyonunun açıklamasında Mekelle, Aksum ve Şire havalimanlarının ele geçirilmesi, federal personelin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından alıkonulması ve sivil uçuşların aksamasından duyulan endişe dile getirildi. Tigray'ın güneyi ile Afar bölgesindeki çatışma haberlerine de dikkati çekildi.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, havalimanlarının ele geçirilmesinin Pretoria Anlaşması'yla bağdaşmadığını belirterek, eski Nijerya Cumhurbaşkanı ve AfB'nin Afrika Boynuzu Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo'dan taraflarla acilen görüşmesini istedi.

AB de açıklamasında üç havalimanının TPLF güçlerinin kontrolüne geçmesinden ve Etiyopya ordusunun son haftalarda düzenlediği insansız hava aracı saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdi. AB, sivillerin ve insani yardım faaliyetlerinin korunması ile AfB öncülüğündeki arabuluculuğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

IGAD ise taraflardan itidal göstermelerini, komşu ülkelerden gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınmalarını istedi. Kuruluş, gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesinin Etiyopya ve bölge için ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Tigray'da artan gerilim

Açıklamalar, Mekelle Havalimanı'nın TPLF bağlantılı güçlerin kontrolüne geçtiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Etiyopya Hava Yolları, 23 Eylül'de Mekelle, Aksum ve Şire'ye yapılması planlanan uçuşları iptal etti.

Federal hükümet ile TPLF arasında 2020'de başlayan çatışma, 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'yla durmuştu.

Anlaşmanın uygulanması ve yerinden edilenlerin dönüşü gibi konulardaki anlaşmazlıklar sürerken TPLF, 20 Eylül'de Başbakan Abiy Ahmed hükümetini değiştirmeyi hedefleyen yedi örgüt ve siyasi yapının kurduğu ittifaka katıldı.

Son gelişmeler, bölgede savaşın yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Kaynak: AA
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