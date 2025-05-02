AfD'nin Yasaklanması İçin Dikkatli Yaklaşım - Son Dakika
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Politika

AfD'nin Yasaklanması İçin Dikkatli Yaklaşım

Alman Başbakan Scholz, AfD'nin yasaklanma sürecinin acele edilmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

02.05.2025 18:14
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Almanya'da görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Olaf Scholz, Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırılan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasına ilişkin prosedürün aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), kapsamlı incelemenin ardından bin 100 sayfalık raporunda, şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı. Raporun ardından Almanya'da görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Olaf Scholz, AfD'nin yasaklanmasına ilişkin prosedürün aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi. Hannover'de düzenlenen etkinlikte konuşan Scholz, "Ben aceleye getirilmesine karşıyım, sınıflandırmayı dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

BfV'nin partiyi aşırı sağcı tanımlamak için ayrıntılı gerekçeler sunduğunu belirten Scholz, "Bununla birlikte, partinin potansiyel olarak yasadışı ilan edilmesi sürecine ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Alman istihbaratı AfD'yi "aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırdı

Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), kapsamlı incelemenin ardından bin 100 sayfalık raporunda, şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı. Yapılan açıklamada, "Değerlendirmemizin merkezinde AfD içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışı yer alıyor. Bu özgür demokratik düzenle bağdaşmamaktadır. Bu kavram, Almanya'daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor. Örneğin AfD, çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç eden Alman vatandaşlarını partinin etnik olarak tanımladığı şekliyle Alman halkının eşit üyeleri olarak görmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Partinin bireyleri ve grupları "karaladığı ve iftira attığı", "onlara karşı mantıksız korkular ve düşmanlık" oluşturduğu vurgulandı.

Rekor sandalyeye ulaşmıştı

Aşırı sağcı AfD daha önce Almanya'da "aşırılık" şüphesiyle gözlem altına alınmış, istihbarat teşkilatı partiyi sadece popülaritesinin en yüksek olduğu doğudaki 3 eyalette "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmıştı. AfD, şubat ayında yapılan federal seçimlerde oyların yüzde 20.8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmiş, 630 sandalyeli parlamentoda 152 ile rekor düzeyde sandalye kazanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Olaf Scholz, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

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