Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afet Bölgesi İlanı Talebi

08.05.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Karaca Demir, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki etkili yağış ve fırtınadan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan fırtına ve sel felaketini değerlendirdi.

Afetten sonra çiftçiye sağlanması beklenen desteğe dair somut veri olmadığını ileri süren Demir, "Bu bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. Bizim yaşadığımız sıradan bir doğa olayı değil. Üretimi, geçimi, bölgenin, hatta ülkenin tarımsal geleceğini tehdit eden büyük bir yıkımla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'un çiftçi lehine değiştirilmesi gerektiğini belirten Demir, "Çiftçinin toplam mal varlığının yüzde 40'ının zarar görmesi şartı ortadan kaldırılmak zorunda. Ürün kaybı yaşayan tüm üreticiler doğrudan destek kapsamına bir an önce alınmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:46:56. #7.12#
SON DAKİKA: Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.