Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde ulusal meseleler üzerine düzenlenen toplantıya yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Halkın önde gelenleri, din adamları, önceki hükümetin yetkilileri, yazarlar, sivil aktivistler, tüm şehir ve ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantının genel gündeminde mevcut hükümetin güçlendirilmesi, yabancı ülkelerde yaşayan Afganların ülkelerine davet edilmesi ve Afganistan'ın genel sorunlarının yer aldığı belirtildi.
Son Dakika › Politika › Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi - Son Dakika