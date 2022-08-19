Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi

19.08.2022 00:00
Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde ulusal meseleler üzerine düzenlenen toplantıya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde ulusal meseleler üzerine düzenlenen toplantıya yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Halkın önde gelenleri, din adamları, önceki hükümetin yetkilileri, yazarlar, sivil aktivistler, tüm şehir ve ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantının genel gündeminde mevcut hükümetin güçlendirilmesi, yabancı ülkelerde yaşayan Afganların ülkelerine davet edilmesi ve Afganistan'ın genel sorunlarının yer aldığı belirtildi.

YORUMLAR
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Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Kaynak: AA

Afganistan, Kandahar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da ulusal meseleler üzerine geniş katılımlı toplantı düzenlendi - Son Dakika
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