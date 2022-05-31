Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında yapıldı.

Yapılan toplantıda kentin muhtelif yerlerine konulan İnsan Hakları Başvuru kutularına vatandaşlar tarafından yapılan müracaat ve şikayetler değerlendirilerek çözüm odaklı kararlar alındı. Siyasi Partiler, sivil toplum kuruluşları odaları temsilcilerinden oluşan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerini kurulan komisyonlar tarafından yerine getirmeye devam ediyor. Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri komisyonu, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme komisyonu ve İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından şehirde insan hakları bilincinin geliştirilmesi, yapılan hak ihlallerinin önlenmesi konularında yapılabilecek iş ve işlemler görüşüldü.

Ayrıca İl İnsan Hakları Kurulu, konusu itibari ile insan hakları ihlaline girmeyen genel olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile müracaat edilmesi gereken, vatandaşların hizmet aldıkları kamu kurum ve kuruluşları hakkında başvuru kutularına bırakılan müracaat ve şikayetleri de kurul toplantısında değerlendirildi. Yapılan başvurular konularına göre tasnif edilerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli çözümlerin bulunması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi talebi ile iletildi. - AFYONKARAHİSAR