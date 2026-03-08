Ağıralioğlu: Etrafımız Ateş Çemberi

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Sınırlarımıza kadar gelen bir siyasal gerilim var, etrafımız adeta ateş çemberi" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partisinin Kırşehir'de düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Anahtar Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, Anahtar Parti İl Başkanı Cemal Kaya, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Yavuz Ağıralioğlu, "Etrafımızda bir ateş çemberi var. Sınırlarımıza kadar gelen bir siyasal gerilim söz konusu. Suriye'de uzun zamandır yükünü çekmek zorunda bırakıldığımız bir tablo var. Bunun bedelini siyasetin ferasetsizliğinden dolayı ağır ödediğimizi düşünüyorum. İran ile Irak arasında geçmişte de gerilim vardı. Irak'ın uzun süredir yaşadığı istikrarsızlık zaten ortada. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklığı var. Adalar'da Türkiye aleyhine silah yığınağı yapıyorlar. Yunanistan'ın pervasızlığı ortada. Şimdi buna İran'ın da eklenmesiyle bölgedeki gerilim daha da büyüyor. Böyle bir ortamda hatırı sayılır bir göçmen nüfusuna da ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

'AİLELER, GENÇLER VE ESNAF ZOR DURUMDA'

Türkiye'de ekonomik koşulların toplumun birçok kesimini zorladığını belirten Ağıralioğlu, "Aileler evlatlarına iyi bir istikbal hazırlamak için büyük bir gayret gösteriyor ama şartlar ağır. Okuyan gençler mezun olduklarında iş bulma kaygısıyla karşı karşıya kalıyor. Okuyamayan gençler ise geçim derdiyle mücadele ediyor. Analar babalar hem kendileri hem de çocukları için zorluk yaşıyor. Esnafımız zordadır. Siftah edemeyen esnaf var. Yüksek enflasyon altında çalışmak, kazanç elde etmek ve işletmesini ayakta tutmak için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BEŞİNCİ PARTİSİ OLDUK'

Partilerinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, "161'inci parti olarak kurulduk ama şu anda Türkiye'nin beşinci partisiyiz. Bir yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Baraj problemi olmayan bir partiyiz. Önümüzdeki dönemde iktidar adaylarından biriyiz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Allah sağlık versin, rekabet er meydanıdır. Bu memleketi sorunlarıyla bulduk. Sorunlarını çözmek için sorumluluk almaya hazırız. Biz kimseyi küçük düşürmeye çalışan bir kadro değiliz. Keşke yapılabilseydi de biz parti kurmak zorunda kalmasaydık. Ama yapılamadı, mecbur kaldık" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinen Ağıralioğlu, "Kadınlar gününün yalnızca bir güne sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum. Aslında bugün kadınların yılın 364 gününde neler yaşadığını erkeklere anlatma günü olmalıdır. Çünkü memlekette ne bozulursa ilk yükü kadınlar taşır. Enflasyon varsa önce kadınlar hisseder. İşsizlik varsa önce kadınlar hisseder. Sokak güvensiz hale gelmişse ilk önce kadınların yükü artar. Eğitim bozulduğunda da, adalet bozulduğunda da ilk bedeli kadınlar öder. Bu memleket ayağa kalkacaksa kadınların daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Kadınlar olmadan asla başaramayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,