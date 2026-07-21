Ağıralioğlu Rize'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ağıralioğlu Rize'de Esnafı Ziyaret Etti

Ağıralioğlu Rize\'de Esnafı Ziyaret Etti
21.07.2026 17:30
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Rize'de esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Ardeşen'de ilçe belediyesini ziyaret eden Ağıralioğlu, belediyeye ait sosyal tesiste basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, memleket için daha iyi günler ve daha zengin bir gelecek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin 24 saat esasına göre görev yapan teşkilatlarının sahada olduğunu belirterek, "30 Ekim'den bugüne her geçen gün üstüne koyarak, milletin sinesinde umuda dair daha ciddi, daha zengin bir gelecek idealini büyüterek bugüne geldik." dedi.

Milletin kalbine yaslanarak siyaset yaptıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, "86 milyonun partisi olmak iddiasındayız. Kimlik ve değer kavgası vermeyeceğiz. Ay yıldızlı al bayrağın altında huzurla yaşanabilir bir memleket ideali için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

İlçedeki muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Ağıralioğlu, ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptı.

Ağıralioğlu'na, ziyaretleri sırasında Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanı Remzi Kutanoğlu ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ağıralioğlu Rize'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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