Ağrı'dan Kutsal Topraklara Umre Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Politika

Ağrı'dan Kutsal Topraklara Umre Yolculuğu Başladı

Ağrı\'dan Kutsal Topraklara Umre Yolculuğu Başladı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız, ilk umre yolcularını Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan uğurladı.

17.12.2024 22:12
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AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ilk kez direkt kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşları düzenlenen törenle uğurladı.

Umre yolcularıyla havalimanında tek tek görüşen ve aileleriyle sohbet eden AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yapılan duaların ardından yolcuları Medine'ye uğurladı.

Uğurlama sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bugün, ilk kez Ağrı'dan kutsal topraklara giden umre yolcularımızı büyük bir sevinç ve coşkuyla uğurladık. Bu anlamlı yolculuk, hemşehrilerimiz için bir gurur kaynağıdır. Onların manevi huzur bulacakları bu kutsal görevde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kez Ağrı'dan direkt Medine'ye giden umre yolcularımızın manevi dünyalarında derin izler bırakacağına ve hayatlarına anlam katacağına inanıyoruz. Umre yolculuğuna çıkan tüm hemşehrilerimize hayırlı yolculuklar diler, kutsal topraklarda geçirecekleri vakitlerin huzur ve bereket dolu olmasını temenni ederim. Allah yollarını açık etsin, dualarınız kabul olsun. Ayrıca, desteklerini esirgemeyen Ağrı Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş'a, Valimiz Sayın Mustafa Koç'a, Milletvekilimiz Sayın Ruken Kilerci'ye ve Türk Hava Yolları'na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu değerli katkıları için minnettarız" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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