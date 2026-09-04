Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı, ilk 8 ayda 185 milyara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı, ilk 8 ayda 185 milyara ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ağustos ayında ihracatın yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ayı seviyesine ulaştığını bildirdi. Yılın ilk sekiz ayında ihracat yüzde 4 artarak 185 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Ziya Altunyaldız, ağustos ayında ihracatın yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin küresel ticarette yaşanan belirsizliklere rağmen güçlü performansını sürdürdüğünü ifade etti.

Korumacılığın arttığı, jeopolitik gerilimlerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde her yeni ayda ihracatta yeni bir rekora imza attıklarını vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında ihracatımız yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına performansımızla üretmeye, istihdam oluşturmaya ve küresel pazarlarda Türkiye markasının bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Yalnızca ağustos ayında değil, yılın ilk sekiz ayındaki performansımız da dikkat çekici gerçekleşti. Biliyorsunuz ki 2026 yılının başından bu yana bölgemizde ve dünyada jeopolitik gerginlikler küresel ticareti derinden ve olumsuz etkiliyor. Bu gelişmelere rağmen yılın ilk sekiz ayındaki ihracatımız yıllık bazda yüzde 4 artarak 185 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 280,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi."

Altunyaldız, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracat ekseninde kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.

İhracatın kilogram başına değerindeki artışın bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, "Ocak-ağustos döneminde kilogram başına ortalama ihracat değerinin yüzde 9,6 artışla 1,70 dolara, ağır ürünler hariç tutulduğunda ise yüzde 11 artışla 2,08 dolara yükseldi. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 milyar dolar arttı. Bu ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 43,5'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde ABD'ye ihracatın 1,2 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara, Çin'e ihracatın ise yüzde 39,7 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği'ne ihracatın da 78,1 milyar dolar seviyesine yükseldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ziya Altunyaldız, Milletvekili, Politika, AK Parti, İhracat, Ağustos, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı, ilk 8 ayda 185 milyara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:25:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ağustos ihracatı 23,5 milyar dolarla rekor kırdı, ilk 8 ayda 185 milyara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement