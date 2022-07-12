Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı

12.07.2022 14:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevlerini ve çocuk evini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevlerini ve çocuk evini ziyaret etti.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Düzce Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret eden Duran, burada kalan konuklarla bayramlaştı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden, onlara çeşitli hediyeler veren Duran, yaşlılarla bocce de oynadı.

Duran, gazetecilere, salgın sürecinin ardından bayramlarda yaşlılarla bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Yaşlılarımızın hallerini hatırlarını sorup dualarını alalım istedik. Ailelerine gidenler gitti, aileleri olmayanlar burada kaldı. Biz de devletin onların bir ailesi olduğunu göstermek istedik. Biz de onların çocukları, evlatları sayılırız. Gelip ellerini öpüp dualarını aldık." diye konuştu.

Daha sonra Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Duran, kurum bahçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen ata tohumu tarlasını gezdi.

Duran ve beraberindeki heyet, Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti, voleybol oynadı.

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Duran, huzurevi sakinleri ile bayramlaştı Bakan Yardımcısı Duran, huzurevi sakinleri ile bayramlaştı BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, evlat nöbetindeki ailelerle bayramlaştı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, evlat nöbetindeki ailelerle bayramlaştı
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa ve buna göz yuman ailesine rekor ceza talebi!
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
14:01 Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 14:58:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement