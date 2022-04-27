Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi - Son Dakika
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Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi

27.04.2022 19:24
Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardık. Vakıflarımız, sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi - Son Dakika


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