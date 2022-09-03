Başkan Altınsoy, Sultanhanı Devlet Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Başkan Altınsoy, Sultanhanı Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

03.09.2022 16:18
Başkan Altınsoy, Sultanhanı Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, açılışa hazırlanan Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecek olan sağlık tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, açılışa hazırlanan Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecek olan sağlık tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve teşkilat üyeleri ile Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde geçtiğimiz yıllarda temeli atılan ve inşaatı tamamlanan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ikmal ihalesi yapılıp geçici kabul aşamasına gelen hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor. Sağlık tesisini gezerek yetkililerden bilgi alan İl Başkanı Altınsoy, "Sultanhanı'mızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan ilçe devlet hastanesi için bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda projenin olurunu aldık. Çok şükür bugün 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile aynı çatı altında hizmet verecek olan 3 katlı yeni hastanemiz bitme aşamasına geldi. Sağlık tesisimizde acil servis, poliklinik hizmetleri, röntgen, laboratuvar, diş polikliniği, aile hekimliği birimleri, ambulans hizmetleri, bütün birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecektir. Aksaraylı hemşerilerimize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçteki ilgi ve destekleri için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Sultanhanı, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy, Sultanhanı Devlet Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika

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