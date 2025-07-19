AK Parti Aliağa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aliağa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Aliağa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
19.07.2025 17:38  Güncelleme: 17:56
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AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, "Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti sadece bir siyasi teşekkül değil, büyük bir davanın temsilcisidir. Görevimiz ne olursa olsun, bu davaya gönül veren herkesin öncelikli sorumluluğu bu misyona sahip çıkmaktır" dedi. Konuşmasında muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Demir, "AK Parti, hizmet odaklı siyasetin simgesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz bu yolda, Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Bahattin Dikici, göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdi. Teşkilat olarak her programa yoğun katılım sağladıklarını belirten Dikici, "Üye çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Gönlü kırılan üyelerimizle birebir temas kurarak tekrar kazanım sağladık. Ramazan ve köy programları gibi geleneksel etkinliklere yeniden ağırlık verdik. En önemli unsur samimiyet oldu. Sahada insanların gönlüne dokunduk" dedi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Tülay Günal ise kadın kolları olarak ilçede yürüttükleri faaliyetleri aktardı. Hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları, gıda kolisi dağıtımı, aşure etkinlikleri gibi birçok sosyal faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Günal, "Kadının güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir. Sahada aktif çalışarak vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilçemizin her köşesinde yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı, karşılıklı istişareler ve teşkilat değerlendirmeleriyle sona erdi.

Toplantıya; AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan, İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadet Doğru, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Uğur Türkan, Bölge Koordinatörü Ramazan Genç, İlçe Koordinatörü Fatma Altınkılıç, İl Kadın Kolları Yöneticileri Filiz Aldünder, Rabia Koçeren, Burcu Erdinç ve Gülçin Yavuz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Demirağ, Dikili Kadın Kolları Başkanı Ebru Yılmaz, önceki dönem Aliağa İlçe Başkanları Yaşar Akbulut ve Kazım Sayın, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Ulu ile İlçe Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Aliağa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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