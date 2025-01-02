AK Parti Ankara, 2024'te Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ankara, 2024'te Türkiye Birincisi Oldu

AK Parti Ankara, 156 bin 824 yeni üye kaydı ile Türkiye'de birinci oldu, toplam üye sayısı 961 bin 729.

02.01.2025 12:49
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AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 2024'te partiye yaptığı 156 bin 824 üye kaydıyla il teşkilatları arasında Türkiye birincisi olurken, AK Parti'nin Ankara'daki üye sayısı 961 bin 729'a yükseldi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yazılı açıklamasında, teşkilatların azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını ifade etti.

Özcan, 2024'te AK Parti Ankara İl Başkanlığına 156 bin 824 yeni üye kaydı yaparak il teşkilatları arasında Türkiye birincisi olduklarını, Ankara'daki üye sayılarının da 961 bin 729'a yükseldiğini belirtti.

Partiye yeni katılan üyelerle AK Parti ailesini daha da büyütmenin gururunu yaşadıklarını belirten Özcan, "Ailemize yeni katılan kardeşlerime, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı yolunda devam etmesini tercih ettikleri ve bu yolda adım attıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaştıkları zorluklara, darbe girişimi ve ekonomiye yönelik saldırılara rağmen davalarından dönmediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Milletimiz her seçimde demokrasiden yana duruşunu gösterdi. Bu başarı sadece bir sayı değil, sıkılan her elin, çalınan her kapının ve girilen her gönlün sonucudur. Partimiz, milletimizin teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor. Büyük Türkiye ideali için durmadan çalışacağız. Her yeni üye, bu idealin bir parçası ve daha güçlü bir geleceğin teminatıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Ankara, 2024'te Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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