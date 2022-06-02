AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu

02.06.2022 13:32
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nı takip etti. Toplantının ardından heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Taş ve beraberindekiler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakanlara belediye başkanları ve ilçe başkanlarının taleplerini ileten Taş, AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Antalya'mıza gereken önemi vermiştir. AK Parti hükümetleri boyunca Antalya'ya yapılan yatırımlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hükümet partisi olarak kentimize hizmetin en güzeli yakışır düşüncesiyle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun riyasetinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Mustafa Köse, MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Tuba Vural Cokal, Milletvekilimiz Kemal Çelik, Milletvekilimiz Atay Uslu, Milletvekilimiz İbrahim Aydın'ın destekleriyle belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla ziyaretlerde bulunduk. Kentimiz için belirlediğimiz taleplerimizi bu görüşmelerde bakanlarımıza ilettik. Gayet verimli ve bereketli geçen Ankara ziyaretlerimiz sonrası Antalya'ya müjdelerle dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu
AK Parti İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Ankara'da ziyarette bulundu

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Kaynak: AA

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