AK Parti\'de partililer bayramlaştı

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Ardahan teşkilatlarında Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına parti yöneticileri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa AK Parti Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Hakan Aydın, Göle ilçe Belediye Başkanı Gökhan Budak, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kurban Bayramı'nın dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan teşkilat üyeleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen programda katılımcılar sohbet ederek bayram sevincini paylaşırken, organizasyon günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ARDAHAN