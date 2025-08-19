AK Parti Aydın İl Başkanı\'ndan Tepkili Açıklama: \'Yanlış ve Yakışıksız Bir Davranış\'

AK Parti Aydın il teşkilatının, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na gerçekleştirdiği 'hayırlı olsun' ziyareti esnasında bir AK Parti üyesinin belediye meclis salonundaki CHP kartlarını toplayarak masa altına koyması olayı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem; "AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan, yanlış ve yakışıksız bir davranıştır. Parti disiplini çerçevesinde bu olayla ilgili gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından bugün AK Parti Aydın il teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi'ne 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyaret esnasında bir AK Parti üyesinin belediye meclis salonunda bulunan CHP kartlarını toplayarak masa altına koyması ise tepkilere neden oldu. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, gerekli adımların atılacağını vurgulayarak "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na yapılan ziyaret sonrasında, beraberimizde bulunan çok sayıda partilimizle belediye meclis toplantı salonuna geçtiğimiz esnada, asla tasvip etmediğimiz bir hareket yaşanmıştır. Partimize mensup bir üyemizin CHP kartlarını masanın altına koyması, AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan, yanlış ve yakışıksız bir davranıştır. Bizler, her siyasi görüşe ve her partiye saygı duyan bir anlayışa sahibiz. Bu tür davranışların partimizin değerlerini yansıtmadığını özellikle ifade etmek isterim. AK Parti, her zaman siyasette nezaketin, saygının ve demokratik olgunluğun temsilcisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Parti disiplini çerçevesinde bu olayla ilgili gerekli adımlar atılacak, sürecin gereği neyse yerine getirilecektir. Kamuoyunun bilmesini isterim ki bu münferit olay, AK Parti Aydın teşkilatımızın yaklaşımını temsil etmemektedir" dedi. - AYDIN