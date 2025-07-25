AK Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan 'İçkili Yer Bölgesi' Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan 'İçkili Yer Bölgesi' Tepkisi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı\'ndan \'İçkili Yer Bölgesi\' Tepkisi
25.07.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Altıeylül'deki Avlu Yaşam Merkezi'nin CHP'li Belediye tarafından içkili yer olarak ilan edilme çabasına sert tepki gösterdi. Aydemir, kararın toplumun temel değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bu durumun ailelerin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alınan ve itirazlar sonrası komisyona sevk edilen Altıeylül ilçesinde bulunan Avlu Yaşam Merkezi'nin CHP'li Belediye tarafından "İçkili Yer Bölgesi" ilan etme çabalarına sert tepki gösterdi.

Aydemir, söz konusu kararın toplumun temel değerlerine açıkça aykırı olduğunu belirterek, "Ailelerin, çocukların ve gençlerin buluşma noktası olan, şehrimizin en önemli sosyal alanlarından biri olan Avlu'nun içkili bölge ilan edilmesi; Balıkesir'in manevi dokusuna, aile yapısına, vatandaşımızın güvenliğine ve toplumsal huzuruna büyük bir darbedir" dedi.

Başkan Aydemir, konuyla alakalı gelen yoğun tepkilere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Avlu Yaşam Merkezi, AK Parti belediyeciliğinin vizyon projelerinden biridir. Balıkesir'e kültür, sanat ve sosyal yaşam açısından yeni bir soluk getirmiştir. Ancak bugün, bu alanın içkili bölge olarak ilan edilmesi vatandaşlarımızı ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Özellikle çocuklu aileler bu durumdan büyük kaygı duymaktadır. Vatandaş istemiyor, Balıkesirli bu dayatmayı kabul etmiyor"

"Ailelerin uğrak noktası olan avlu, artık olması gereken güvenliği taşımıyor"

Aydemir, Avlu'nun son dönemde aileler açısından tercih edilmez hale geldiğine de dikkat çekerek, "Bir dönem ailelerin huzurla vakit geçirdiği Avlu, ne yazık ki bugün bu kimliğinden uzaklaşmış durumda. Her akşam alkol kaynaklı tartışmalar, gürültü ve kavga olayları ile anılır hale geldi. Vatandaşlarımızdan bize ulaşan mesajlarda bu konuda ciddi bir rahatsızlık ve endişe var. Burası Balıkesir'in kalbi; böyle bir yaşam alanının bu hale gelmesine göz yummamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

"Yaşam tarzına saygılıyız, amma toplumsal değerleri her şeyin üstünde tutuyoruz"

Aydemir, herkesin yaşam tarzına saygılı olduklarının altını çizerek, "Biz hiç kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. AK Parti döneminde Balıkesir'in vizyon projesi olan, Balıkesir'e yeni bir soluk getiren ailelerin yoğun olarak kullandığı bir alanın içkili bölge haline getirilmesine de sessiz kalamayız. Kamuya açık alanlarda alınan kararlar, vatandaşın hassasiyetine göre şekillenmelidir" dedi.

AK Parti olarak, söz konusu içkili bölge kararına Belediye Meclis Komisyonlarında da sonuna kadar karşı olduklarını belirten Aydemir, "Bu yanlış kararın geri alınması için gereken her türlü demokratik mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan 'İçkili Yer Bölgesi' Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan 'İçkili Yer Bölgesi' Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.