AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Muhalefet deprem üzerinden algı oluşturuyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Muhalefet deprem üzerinden algı oluşturuyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Muhalefet deprem üzerinden algı oluşturuyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, muhalefetin deprem üzerinden dezenformasyon merkezli bir siyaset yaparak algı oluşturma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Taşkın, vatandaşların buna prim vermeyeceklerine inandıklarını söyledi.

25.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:32
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, muhalefetin deprem üzerinden dezenformasyon merkezli bir siyaset yaparak algı oluşturma gayreti içerisinde olduğunu ifade ederek, vatandaşların buna prim vermeyeceklerine inandıklarını söyledi.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalırken çalışmalara hız veren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Malet Konteyner Kent ile Orduzu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Malet Konteyner Kenti ziyaret eden Başkan adayı Taşkın, burada yaşayan depremzede ailelerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Taşkın'a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Sonrasında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Orduzu Köşebaşı Mahallesinde düzenlenen toplantıya katılan Taşkın, burada seçimlerin önemine de vurgu yaparak yerel seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını söyledi. Merkezi hükümetin desteğini almayan bir yerel yönetimin yıkılan Malatya'yı ayağa kaldırma şansının bulunmadığını ifade eden Taşkın, depremin yıktığı Malatya'nın devlet ve millet ile uyum içerisinde çalışacak bir belediye ile ayağa kalkabileceğini dile getirdi.

Seçimlere bir haftadan daha az bir zamanın kaldığını ifade eden Taşkın, "Orduzu Mahallemiz en son seçimlerde yüzde 91 ile Cumhur İttifakının yanında durdu. Ben inanıyorum ki bu seçimde de aynı destek ile Orduzulu hemşerilerim Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakının yanında yer alacaktır" dedi.

6 Şubat depreminde evlerin, işyerlerinin yıkılması ile insanların hayallerinin de enkaz altında kaldığını ifade eden Bayram Taşkın, "Ama yarınlara dair umutlarınızı sakın yitirmeyin. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybetmeden bu ağır yükün altından kalkacağız. Şuanda Malatya'da binlerce konut ve işyeri yapılıyor. Ama muhalefet yine bu konuda da fitne tohumu ekiyor. Hükümetimiz deprem bölgesinde 14 aydır hummalı bir çalışma içinde. Malatya'da kalıcı 26 binin üzerinde konut inşaatı devam ediyor. 7 bini tamamlandı kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Gelincik Tepe'de, İkizce'de, Çamurlu'da müthiş bir şantiye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Malatya'nın çarşısının da hızla ayağa kalkması için çalışmaların hızla sürdüğünü ve yılbaşından sonra peyderpey esnafların yeri işyerlerine taşınacağını ifade eden Taşkın, özellikle Battalgazi'de deprem sonrası başka illere göç eden 40 bin vatandaşın da Malatya'nın yeniden ayağa kalkması ile geri döneceklerini söyledi.

Böylesine büyük bir afetin üstesinden ancak güçlü devletlerin geleceğini belirten Taşkın, "Hükümetimiz ile belediyelerimizin uyumu ile Malatya bu enkazın altından çıkacak. O yüzden bu seçimler sıradan bir yerel seçim değil. İnşallah 31 Mart günü bu milletin feraseti muhalefetin bu ucuz siyasetini de yerle yeksan edecektir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Muhalefet deprem üzerinden algı oluşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın: Muhalefet deprem üzerinden algı oluşturuyor - Son Dakika
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